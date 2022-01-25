الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

الثلاثاء، 25-01-2022 12:10 م

الجزائر تحذر مواطنيها من برنامج تجسس اسرائيلي

hardware-and-software-safety-img-10


الوكيل الإخباري-بعثت السلطات الجزائرية المختصة بالاتصالات الإلكترونية رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الهواتف النقالة، دعتهم  فيها إلى الحذر في التعامل مع الرسال المجهولة المشبوهة، لتلافي التجسس عليهم.

اضافة اعلان

 

وأشارت السلطات الجزائرية المختصة بشؤون البريد إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في احتمال تعرض بياناتهم ومستنداتهم للسرقة.


ولفتت صحيفة الشروق الجزائرية إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع تواتر الأنباء "عن استهداف الجزائر ورعاياها ببرامج رقمية تجسسية صهيونية.


وقالت الرسائل النصية التي بعثت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الجزائرية: "احذروا الرسائل القصيرة المشبوهة. لسلامة بياناتكم، لا تتفاعلوا مع مضامينها".


وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن "سلطة الضبط هيئة مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

وتتمثل مهمتها في تعزيز تطوير قطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية".
وأفيد بأن توجيه هذه الرسائل تزامن مع تسريب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قائمة، قيل إنها "مؤكدة"، بجميع الضحايا الذين تم استهدافهم ببرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي.

 

ونقلت "الشروق" عن الخبير في الرقمنة، عثمان عبد اللوش، تأكيده أن "بعض الرسائل المجهولة التي يمكن أن تصل إلى أي كان، عبر الهواتف الذكية في صورة رسائل عادية أو رقمية، قد تؤدي إلى الإيقاع به وسرقة معلوماته، وقد يصل الأمر حتى التنصت على مكالماته".


ولفتت الصحيفة إلى أن صحفا عالمية، ومن بينها "لوموند" الفرنسية، كانت قد نشرت الصيف الماضي "تحقيقا لمنظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية الحقوقية، أظهر أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الرقمي، الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية عام 2019".


وتبعا لهذا الأمر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي، كلفت به "مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية"، بشأن "عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
efcf1abd-8ff9-45b0-81df-df8681293ed8

الأسد يصدر عفواً عاماً عن الفارّين العسكريين بشرط تسليم أنفسهم - تفاصيل

ffff

الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف سيارة في ضواحي أثينا - فيديو

تنزيل

بريطانيا: من غير المرجح نشر قواتنا للقيام بأدوار قتالية في أوكرانيا

164104Image1

الحوثيون يوجهون تحذيرا للإمارات

thumbs_b_c_6521ce1e87e3a20e7321936b88407da8

الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو

1028590889_0_0_1296_729_2072x0_60_0_0_11118b1490de30405eed5ed3eedd5de9

مجلس الوزراء السعودي يجدد رفض وإدانة هجمات الحوثي

أخبار متعلقة
AARD2

جيش الاحتلال يحلّ أبرز وحداته الاستخباراتية المختصة بالتنصت على منصات التواصل العربية