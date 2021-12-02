الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

الخميس، 02-12-2021 10:05 ص

الحكومة الجزائرية تعلن عن صندوق مخصص للرعايا الجزائريين في الخارج

614efd494c59b7434a0d4b84


الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

اضافة اعلان

 

ووصف بيان للحكومة الجزائرية الخطوة بأنها تأتي في إطار "التكفل بانشغالات الجالية"، علاوة على أنها جاءت بعد أيام من تعليمات للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية.


وقال بيان للحكومة الجزائرية في ختام اجتماعها الأسبوعي: "درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه (صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج)، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-10-30T144437Z_1832505733_RC2EKQ9I5EE3_RTRMADP_3_LEBANON-CRISIS-SAUDI

جورج قرداحي يهنئ الإمارات بعيدها الـ50

61a605e54c59b72d6460f917

مصر تطالب بتعويض بآلاف الجنيهات من بعض الطلاب

292879_Large_20141214033053_47

شاهد .. عواصف تثير الرعب والفزع في الاسكندرية

thumbs_b_c_58ea97097fd0a7d0b35bfae47bc5d217

6 خطوات يتعين على المسافرين المصريين إلى السعودية اتخاذها

thumbs_b_c_0f54e6d7f4f0612ea15f9c712b45c939

الجزائر تشترط جواز التلقيح ضد كورونا لدخول ومغادرة البلاد عبر البحر

lebanon

لبنان .. حظر تجول ليلي لغير المطعمين ضد كورونا ابتداءً من 17ديسمبر