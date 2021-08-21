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السبت، 21-08-2021 08:57 ص

الخارجية الأمريكية تشكر الإمارات والبحرين

امريكي


الوكيل الإخباري - أعربت الخارجية الأمريكية عن امتنانها لكل من الإمارات والبحرين، لتسهيل عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة من أفغانستان في إطار عمليات الإجلاء منذ الأحد الماضي، من مطار كابول.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية وعرضها الكريم لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة. تقدر الولايات المتحدة تقديرا عاليا دعم الحكومة الإماراتية. إنه رمز لشراكتنا القوية والدائمة. ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك دبلوماسيينا وأفراد خدمتنا في أفغانستان. نشكر شركاءنا الإماراتيين على دعمهم في هذا الجهد".


كنا شكرت الخارجية الأمريكية عبر بيانها دولة البحرين " لتسهيلها العبور الآمن للأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة"، مؤكدة أنه ليس هناك أولوية "أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج"، بما في ذلك عناصر الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.


بدوره، شكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر حسابه في "تويتر"، كلا من الإمارات والبحرين، قائلا: "نحن نقدر بشدة الدعم ونقدر شراكتنا القوية والدائمة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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