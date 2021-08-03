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الثلاثاء، 03-08-2021 08:36 م

إيران تعرب عن قلقها إثر ما تتعرض له سفن قرب ساحل الإمارات

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العلم الإيراني


الوكيل الإخباري - قالت الخارجية الإيرانية إن التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات "مثيرة للريبة"، وحذرت من أي محاولة لخلق أجواء زائفة مناهضة لطهران.

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ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية قوله "التقارير المتعلقة بوقوع حوادث أمنية متتالية للسفن في الخليج الفارسي وخليج عُمان مثيرة للريبة تماما".

وأضاف الموقع أن خطيب زادة حذر من أي جهود لخلق أجواء زائفة لأغراض سياسية خاصة.


وقالت إيران يوم الاثنين إنها سترد على أي تهديد لأمنها بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة والاحتلال وبريطانيا بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة يديرها الاحتلال قبالة ساحل عمان، ونفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم.


وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن عملية خطف وقعت لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.


وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية في لندن بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عملن، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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