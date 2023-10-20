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الجمعة، 20-10-2023 12:39 ص

الخارجية التركية: نحو 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة، من بينهم 322 مواطنا تركيا، و55 موظفا بمؤسسات تركية في القطاع.اضافة اعلان


وأوضحت الخارجية التركية: "قدمنا رسميا طلبا لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة.. من بينهم 322 مواطنا تركيا، و214 قريبا لهم، و104 مواطنين من قبرص الشمالية، و55 موظفا بمؤسسات تركية تعمل في القطاع".

وقال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، الخميس، إن نحو 700 شخص في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء إلى تركيا.

وأوضح يلدز في كلمة حول السياسة الخارجية التركية بالبرلمان، أن "322 مواطنا تركيا، و104 من مواطني قبرص و214 فلسطينيا من أقرباء المواطنين الأتراك، و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية ينتظرون عملية الإجلاء إلى تركيا".

 




 

 


 

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