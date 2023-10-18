الأربعاء 18-10-2023
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إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

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الأربعاء، 18-10-2023 02:19 م

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

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الوكيل الإخباري- طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الأربعاء)، متحدّثة عن ازدياد «التهديدات الإرهابية» على حد قولها لرعاياها في الخارج .

وأوضحت القنصلية: «رفعت حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى».

وتوازيا، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي من أنه «في ضوء التصاعد المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج ، يجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا مغادرتها في أسرع وقت ممكن».

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الشرق الاوسط 

 




 

 


 

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