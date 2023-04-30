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الأحد، 30-04-2023 04:10 م

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات ومركز قيادة ومستودعات أسلحة

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الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم تصفية حوالي 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط محاولات مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف.

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 65 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 و D-30.

في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكنت القوات الروسية الجوية من حصار القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، كما نفذت المقاتلات الروسية 4 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 61 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 480 جنديا ومرتزقة وتدمير مدفع هاورتز D-30. بالإضافة إلى تدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، وتم تدمير نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي 24 للقوات الأوكرانية ومفرزة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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