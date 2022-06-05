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الأحد، 05-06-2022 09:34 ص

الرئيس الفنزويلي يشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد

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الوكيل الاخباري- أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"الخطوات الصغيرة لكن المهمة" التي اتخذتها واشنطن لـ"منح تراخيص" لشركات نفط من أجل العمل في فنزويلا في إطار تخفيف العقوبات الاقتصادية.

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وقال مادورو في مقابلة مع محطة إذاعية أرجنتينية نشرت مقتطفات منها على حساب الرئاسة في تويتر: "قبل أسبوع اتخذت الولايات المتحدة خطوات صغيرة لكنها مهمة من خلال منح تراخيص للشركة الأمريكية شيفرون والإيطالية إيني والإسبانية ريبسول لبدء عملية إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا من أجل تصديرها".

 

وفي 17 مايو أعلن البيت الأبيض تخفيف بعض العقوبات التي فرضت في 2019 بهدف عزل مادورو عن السلطة بعد انتخابات 2018 التي أدت إلى إعادة انتخابه. وجاء تخفيف العقوبات "في إطار تعزيز الحوار بين السلطة والمعارضة الذي تم تعليقه في أكتوبر الماضي ولم يستأنف بعد".

غير أن مسؤولا أمريكيا كبيرا شدد على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا لم تتغير وأن العقوبات "ستخفف" في حال إحراز تقدم نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات "حرة"، مؤكدا أن الإجراءات العقابية "ستشدد" إذا خرجت العملية عن مسارها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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