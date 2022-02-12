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السبت، 12-02-2022 08:15 ص

السعودية.. إتاحة حجز تصاريح العمرة حتى 28 شعبان

مكة 4


الوكيل الإخباري - أتاحت وزارة الحج والعمرة في السعودية إصدار تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس القادم 2022، على مختلف الفترات اليوم.

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وأظهر تطبيقا «اعتمرنا» و«توكلنا» أن وزارة الحج والعمرة أتاحت إصدار تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس القادم 2022، على مختلف الفترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق والمرافقين، وفقا لصحيفة عكاظ.


ووفقا لصفحة الحجوزات، فإن آخر يوم لإتاحة التصاريح هو 31 مارس 2022 الموافق 28 شعبان 1443، قبل نحو يومين من بدء شهر رمضان المبارك.


وأظهرت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» لشهر مارس، أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر «خفيف» في كافة أيام الشهر ما يعني إمكانية أداء العمرة بكل يسر، باستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع التي جاءت باللون الأحمر «ازدحام مرتفع» في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها، فيما دعت وزارة الحج والعمرة إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.


وفي ما يخص شروط العمرة للقادمين من الخارج، أكدت الوزارة أنه يشترط التحصين واستكمال جرعات لقاح كورونا لإصدار التصاريح، وتسجيل اللقاحات في منصة «مقيم»، وتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى السعودية، ويمكن التواصل مع شركة الطيران أو الجوازات السعودية للمزيد من المعلومات حول ذلك.


وجددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام؛ بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أنه يمكن إلغاء التصريح قبل موعده بأربع ساعات وإصدار تصريح جديد.

 

البيان


 




 

 


 

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