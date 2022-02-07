السعودية.. وسم أغلقوا الآبار القديمة يجتاح مواقع التواصل وتحرك عاجل للسلطات

الوكيل الإخباري-بعد أن أثارت وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر لأيام، حزن العالم العربي، انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية "هاشتاغ: "أغلقوا الآبار القديمة".

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تداول رواد مواقع مختلف التواصل الاجتماعي في السعودية هذا "الهاشتاغ" على نطاق واسع، ودعا العديد إلى محاسبة ومعاقبة كل من يتسبب في وفاة أي شخص يقع داخل إحداها، حيث أن واقعة الطفل ريان ألقت الضوء على الحوادث المشابهة، وعلى مدى خطورة الآبار غير المغلقة، إذ أن ريان لقي مصرعه إثر سقوطه في بئر وبقائه فيها لأيام، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.



#اغلقوا_الآبار_القديمه



لاحظوا كبر فتحة البئر + أن المكان خصصه مستثمر لألعاب الدبابات الصحراوية + لاحظ أثر كفرات الدباب بالقرب من البئر والله سلّم الطفل من الوقوع به لاحظوا كبر فتحة البئر + أن المكان خصصه مستثمر لألعاب الدبابات الصحراوية + لاحظ أثر كفرات الدباب بالقرب من البئر والله سلّم الطفل من الوقوع به pic.twitter.com/9mNKIBV9bY February 6, 2022



وفي سياق متصل، جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.



من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للوزارة السعودية، صالح بن دخيل، أن "الوزارة ردمت 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية".



وأشار إلى أن "هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين"، موضحا أن "الوزارة أنهت بهذه الخطوة المرحلة الأولى من مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة بالمملكة، بينما يجري حاليا التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تحصين وردم أكثر من 5 آلاف بئر مهجور".



ولفت إلى أن "الوزارة أتاحت الإبلاغ عن أي بئر مهجورة في جميع مناطق المملكة السعودية عن طريق نظام التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة "بلغ" عبر رابط إلكتروني أو عبر الهاتف الموحد".

روسيا اليوم