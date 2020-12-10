السعودية .. تبرئة 13 متهما في قضية رافعة الحرم

الوكيل الإخباري - قضت محكمة مكة الجزائية ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم، بينهم مجموعة بن لادن.



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وقالت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم، أمس الأربعاء، إنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله إلى محكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.



وبحسب حيثيات حكم المحكمة، فإن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمنت أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوحت ما بين (1) و(38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.



وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الدائرة لم تجد في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح ، التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ الحيطة أو الحذر، وبالتالي انتفاء المسؤولية.



المصدر : روسيا اليوم

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