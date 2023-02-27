السعودية تسجل أعلى معدل لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، إن السعودية قامت بتسجيل أعلى معدل لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023.

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وأوضح حميد الدين في المنتدى السعودي للإعلام، أن هيكلة التأشيرات ما زالت مستمرة في التطوير لتسهيل القدوم، مبينا أن الخطوات مستمرة على كل مسار.



وأضاف: "المملكة مرتبطة بـ 140 مدينة حول العالم"، متوقعا أن تصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية العام الحالي.



وأشار إلى أن الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة هو الترحيب بالزوار من قِبَل المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما تملكه المملكة.

RT