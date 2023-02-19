الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب لتخفيض العبء المالي على المرضى

هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

الأحد، 19-02-2023 01:30 م

رصد هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب شرق السعودية

1673600287291


الوكيل الإخباري - رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم صباح اليوم الأحد الساعة 7:55.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان وأفاد بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية أن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وقال إن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية والوضع في السعودية مطمئن.

اضافة اعلان

 

عكاظ

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f163f242360429d062bd85

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

63cfc0894236046c790a15ea

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني

63f20f314236043a9e24ce09

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان: الاتفاق الإطاري هو مخرج البلاد من الأزمة

63f1fbca423604201742c935

البرلمان التركي يمدد تعليق عمله حتى 28 شباط الجاري

2023-02-19T003313Z_293132715_RC2ZDZ9S1A8Q_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY-ISRAEL-ROCKET

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

512857c3-0e26-45c4-b68a-64b40ef762f2

سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق جراء القصف الإسرائيلي

أخبار متعلقة
204355

السعودية.. قرار حول السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافرين

6123ecba4c59b7095b7cf515

روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني

1673600287291

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

63d8b86b4236041bed7d1c54

محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

63d509604236043530337c45

البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

image - 2023-01-21T164834.627

زيلينسكي يحضر جنازة وزير داخلية أوكرانيا الذي توفي في تحطم مروحية