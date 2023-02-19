رصد هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب شرق السعودية

الوكيل الإخباري - رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم صباح اليوم الأحد الساعة 7:55.



وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان وأفاد بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية أن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب موقع الهزة بالمسافة المذكورة.



وقال إن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية والوضع في السعودية مطمئن.

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عكاظ