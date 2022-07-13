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الأربعاء، 13-07-2022 06:18 ص

السعودية .. صرف مكافآت لمكلفي الحج من وزارة الصحة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة السعودية أنه سيتم صرف المكافآت وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لهذا العام بعد انتهاء فترات تكليفهم وعودتهم إلى مقار أعمالهم.

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ونبهت منسوبيها بتقديم أصل شهادة المشاركة الصادرة من قطاع القوى العاملة بالحج، على أن تكون مصدقة من مقر عمل المنتدب أو المكلف المحدد في البرنامج. 


وشددت الوزارة على كافة فروعها من المديريات والتجمعات الصحية، سرعة رفع المسيرات المالية للمكلفين في حج موسم هذا العام 1443 من قبل الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والتجمعات، على أن يتم الانتهاء من جميع المسيرات بحد أقصى في 30 من شهر ذي الحجة الجاري، على أن تستكمل الإدارة العامة للحج والعمرة والإدارة العامة للرواتب، والأنظمة جميع الإجراءات النظامية لصرف المستحقات المالية.

 

البيان


 




 

 


 

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