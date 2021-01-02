السلطات العراقية: تفكيك اللغم الذي التصق بسفينة نفطية

الوكيل الخباري-أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تفكيك اللغم الذي التصق بسفينة نفطية في موانئ محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.



وذكرت في بيان صحفي: "من خلال الجهود المتميزة، تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".



وأضافت: "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

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وقالت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، اليوم السبت، إن الناقلة "M/T Pola التي عثر على لغم بحري فيها، لم تأت من أي دولة إقليمية مجاورة.



وأعلنت السلطات العراقية، أمس الجمعة، أنها أخلت سفينة في المياه الدولية بالخليج العربي من بحارتها، بعدما التصق لغم بحري كبير بناقلة نفط كانت بجانبها.

المصدر: روسيا اليوم



