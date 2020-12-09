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الأربعاء، 09-12-2020 09:01 ص

الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا

العراق .. استهداف بئري نفط بقنبلتين في كركوك

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ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن في حقول النفط في كركوك بالعراق - من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر أمنية لـ"رويترز" بأن قنبلتين استهدفتا بئري نفط في حقل خباز النفطي في كركوك بالعراق، وتسببتا في حريق.

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وقال الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين الماضي، إن "كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل"، وأكد ضرورة "معالجة المسائل العالقة فيها".


وأشارت ذات المصادر إلى أنه "لم يتضح من المسؤول عن التفجيرين" اللذان وقعا في حقل خباز الذي يقع على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، ولفت مسؤولون نفطيون إلى أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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