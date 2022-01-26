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الأربعاء، 26-01-2022 12:57 م

السودان .. اغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى بسبب مخاطر أمنية

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الوكيل الإخباري-أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بـ"مخاطر أمنية".

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وقال قائد القوات المشتركة لتأمين الشريط الحدودي بين السودان وإفريقيا الوسطى، العقيد أبشر بلايل في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على "فيسبوك" إنه "تم إغلاق الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطى بشكل كامل لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية".

وأضاف أن "القوات التي نفذت إغلاق الحدود، عبارة عن قوات مشتركة ضمت (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع) السودانية، بجانب قوات من دولتي إفريقيا الوسطى وتشاد".


وكشف عن "مخاطر أمنية وممارسات سلبية بين الحدود، استدعى إجراء السودان تنسيقا مع إفريقيا الوسطى من جهة ومع تشاد من جهة أخرى، لغلق الحدود بين البلدين".

 

روسيا اليوم

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