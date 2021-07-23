السودان.. حالة طوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.

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وأهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.



وناشدت المواطنين على إمتداد القرى في البلاد بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.

المصدر : روسيا اليوم