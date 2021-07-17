ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا الغربية إلى 153 شخصا

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، اليوم السبت، إلى 133 شخصا على الأقل، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيضانات في أوروبا الغربية إلى 153 شخصا.ونقلت وكالة "دوتشيه فيله" الألمانية، عن الشرطة الألمانية قولها "وفقا للمعلومات الحالية، لقي 90 شخصا حتفهم في الكارثة في منطقة راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف.وفي بلجيكا، لقي 20 شخصا حتفهم جراء الفيضانات والعواصف.