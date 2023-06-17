الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، اليوم السبت بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت ناشطا متطرفا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضافت الصحيفة في مقالتها: "وقع الناشط اليساري المتطرف تحت التحقيق، وهو يقبع حاليا في السجن. وهو متهم بالرغبة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في أبريل".

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ووفقا للصحيفة، يجري الحديث عن حادثة وقعت في 27 أبريل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم دو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لإلغاء الرق في البلاد. وانتشر خبر مشاركة ماكرون في وسائل الإعلام قبل عدة أيام، وتجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون ، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد. وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني وهو ما أجبر رجال الدرك على استخدام الغاز المسيل للدموع.

روسيا اليوم