السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 03:40 م

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

648da6f64c59b77a311a79ff


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، اليوم السبت بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت ناشطا متطرفا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "وقع الناشط اليساري المتطرف تحت التحقيق، وهو يقبع حاليا في السجن. وهو متهم بالرغبة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في أبريل".

اضافة اعلان

 

ووفقا للصحيفة، يجري الحديث عن حادثة وقعت في 27 أبريل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم دو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لإلغاء الرق في البلاد. وانتشر خبر مشاركة ماكرون في وسائل الإعلام قبل عدة أيام، وتجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون ، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد. وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني وهو ما أجبر رجال الدرك على استخدام الغاز المسيل للدموع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
217921

أفغانستان: «طالبان» تقرر اليوم التالي لرحيل آخر جندي أميركي «عطلة وطنية»

217959

المشتبه في تنفيذ هجوم نوتنغهام يمثل أمام القاضي ويودَع السجن

648db5b84c59b7770b2fe054

رغم المشهد العالمي السلبي.. أردوغان يكشف عن طموحاته للاقتصاد التركي

1834616_0

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

648daac142360444825ccd52

سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

أخبار متعلقة
6489609f4236045dbf2fbb75

ولي العهد السعودي يتوجه إلى باريس في زيارة رسمية

6481a1cf4c59b70b603a517c

معارضو رفع سن التقاعد في فرنسا يدفعون بمشروع قانون جديد