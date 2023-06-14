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الأربعاء، 14-06-2023 09:47 ص

ولي العهد السعودي يتوجه إلى باريس في زيارة رسمية

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر اليوم الأربعاء متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو".

وأضاف البيان، أن بن سلمان سيشارك أيضا في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 من يونيو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في 28 يوليو من العام الماضي، ومن جانبه، قام الرئيس ماكرون بزيارة للمملكة أوائل شهر ديسمبر من العام 2021.

وأكدت مصار فرنسية، أنه إلى جانب الزيارات المتبادلة، ثمة مشاورات متواصلة بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي حول العديد من القضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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