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الخميس، 16-03-2023 02:54 م

الشيوخ الفرنسي يقر خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس الشيوخ الفرنسي خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل اليوم الخميس، بموافقة 193 نائبا واعتراض 114 آخرين وامتناع 38 عن التصويت.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية وهي الغرفة الدنيا بالبرلمان، في وقت لاحق من اليوم الخميس، على التعديلات المقترحة، التي تسعى إلى رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64.

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وفي حال أقر المشرعون مشروع القانون فسوف يكون أخيرا اجتاز البرلمان.

 

ولكن لايزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة سوف تفوز بأغلبية تمكنها من تمرير أهم مشاريعها على الأرجح.
 
ومن المتوقع أن تستخدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بندا خاصا في الدستور للدفع بالإصلاح عبر الجمعية الوطنية بدون تصويت.

 

البيان


 




 

 


 

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