الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف

الوكيل الاخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول العنف ضد المرأة، أن أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف الأسري.
العنف ضدّ المرأة: أكثر من ثلث نساء العالم هنّ ضحايا العنف بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية#فرانس_برس pic.twitter.com/Hkpd56i9au— فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 28, 2020
ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإنه من أصل كل 100 امرأة، العدد المفترض للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو كالتالي:
-آسيا - المحيط الهادئ: 25/100
-أوروبا: 25/100
-الشرق الأوسط: 37/100
-الأمريكيتان: 30/100
-جنوب شرق آسيا: 38/100
-إفريقيا: 37/100
ولفت التقرير إلى أن 38% من مجموع النساء اللواتي كن ضحايا جرائم القتل، قد قتلن على أيدي شركائهن.
المصدر : روسيا اليوم