السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة : هذه فرصتنا للعودة الى الوضع السابق

نقابة الاطباء الاردنية تنعى الدكتور حسين المصري

ايعاز حكومي عاجل بشأن مساعدات الأسر المحتاجة

رسالة هامة من وزارة الصحة للأردنيين

لجنة الأوبئة تعلق على قرار عودة الطلبة للمدارس

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

القطامين : حزمة دعم للقطاعات الاكثر تضررا من كورونا

وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً

عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

السبت، 28-11-2020 03:09 م

الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف

105204986_xl_large


الوكيل الاخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول العنف ضد المرأة، أن أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف الأسري.

اضافة اعلان
 

 

ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإنه من أصل كل 100 امرأة، العدد المفترض للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو كالتالي:


-آسيا - المحيط الهادئ: 25/100
-أوروبا: 25/100
-الشرق الأوسط: 37/100
-الأمريكيتان: 30/100
-جنوب شرق آسيا: 38/100
-إفريقيا: 37/100


ولفت التقرير إلى أن 38% من مجموع النساء اللواتي كن ضحايا جرائم القتل، قد قتلن على أيدي شركائهن.

 

 

 



 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
باي

بايدن يفكر بتعيين أرملة ماك كين سفيرة لواشنطن في لندن

جيش

جيش إثيوبيا: سنسيطر على عاصمة تيغراي خلال أيام

طك

دمشق تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين

عراق

العراق .. رفع القدرات الأمنية استعدادا للانتخابات المبكرة

5fc2083c4c59b70831023a9b

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعدادا للانتخابات المبكرة

ات

تأهب في سفارات الاحتلال بعد تهديدات إيرانية بالانتقام

أخبار متعلقة
جوزيف

الاتحاد الأوروبي : نحذر من التداعيات الإقليمية للنزاع في إثيوبيا

ابراهيم

وزير خارجية السودان الأسبق يواجه تهما تصل عقوبتها الإعدام

صين

الصين تشكر روسيا لدعمها على خلفية الانتقادات بشأن كورونا