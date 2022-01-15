السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 08:48 ص

الصين: القبض على 100 ألف شخص مشتبه بتورطهم بجرائم متعلقة بالإنترنت

انترنت


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأمن العام الصينية، إنها ألقت القبض على أكثر من 103 آلاف شخص مشتبه بتورطهم في أكثر من 62 ألف قضية متعلقة بجرائم الإنترنت، وذلك وسط حملة خاصة لمكافحة جرائم الإنترنت عام 2021.

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واعتقلت الشرطة 783 مشتبها بهم خلال الحملة، لقيامهم بتركيب أجهزة تنصت أو مراقبة بشكل سري، وتم القبض على أكثر من الفي مشتبه بهم بسبب أعمال غير قانونية وإجرامية مثل الحذف المدفوع للمنشورات وتزوير إحصائيات للآراء المرجعية على شبكة الإنترنت.


وتم إغلاق أكثر من 6.2 مليون حساب للنشر المدفوع عبر الإنترنت وأكثر من 1200 موقع وفقًا للقوانين، فيما تم القبض على أكثر من 1700 مشتبه بهم لتنظيمهم الغش في الامتحانات باستخدام الإنترنت. 

 

بترا


 




 

 


 

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