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الأحد، 24-01-2021 10:16 م

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية

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الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أوامر ملكية، شملت ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
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كما صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ "استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، وبـ "مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

وجاء في أوامر ملكية أخرى تعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

كما تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

 




 

 


 

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