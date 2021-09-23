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الخميس، 23-09-2021 07:28 ص

العثور على حطام طائرة أن-26 المفقودة في إقليم خاباروفسك

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الوكيل الإخباري - قال مصدر مطلع، إنه تم في منطقة مركز "سبارتاك" للتزلج في إقليم خاباروفسك، العثور على حطام طائرة يعتقد أنه يعود طائرة "أن-26" المفقودة منذ أمس.

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وأضاف المصدر: "نعتقد أنه تم العثور على حطام طائرة بالقرب من مركز سبارتاك للتزلج. الغيوم تتلاشى. الرؤية تتحسن. ويخطط لهبوط مروحية من طراز مي -8 هناك".


وذكر المصدر، أن رجال الإنقاذ الآن، يبحثون عن مكان للهبوط.
من جانبه أكد مصدر في إدارة إقليم خاباروفسك: "نعم، تم العثور على أجزاء من طائرة أن-26 على التلال على بعد ثلاثة كيلومترات من طريق قرية كورفوفسكي على أراضي محمية بولشيخوختسيرسكي الطبيعية".

وأشار إلى أن العاملين في المحمية، يساعدون  رجال الإنقاذ في التنقل في المنطقة".


وذكر مصدر في لجنة التحقيق بالمنطقة، أنه تم استجواب الفنيين الذين قدموا الخدمة الفنية للطائرة المنكوبة، وتمت مصادرة وثائق الطيران وعينات من الوقود لفحصها.


وأكد المصدر، أن مصير الطاقم المؤلف من 6 أشخاص، لا يزال مجهولا.
وأشار إلى أنه تم وقف عمليات البحث في الليل بسبب سوء الرؤية والطقس.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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