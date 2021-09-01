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الأربعاء، 01-09-2021 08:24 م

التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة رابعة

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الوكيل الاخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية".

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف "اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأضاف:"نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، مشيرا إلى أن "هذا يعد تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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