العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

الوكيل الاخباري - أعلن العراق اليوم الجمعة، أن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق قبل نهاية 2021.

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وذكرت، قيادة العمليات المشتركة، في بيان اليوم، أن أفراد التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة سيتواجدون في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الامنية العراقية.



وأضافت، أن الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرًا يقضي بنقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والاعلان رسميًا عن انهاء المهام القتالية قبل نهاية كانون الأول الحالي.



وأكد، أن معظم القوات القتالية غادرت، وسيتم إخلاء الباقين قريبًا، ويحل محلها مجموعة مستشارين.

بترا