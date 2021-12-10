الجمعة 10-12-2021
الوكيل الاخباري

الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن

أردوغان: لا سلام دون دولة فلسطينية على حدود 67

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

الاحتلال يعتقل صيادين في بحر شمال قطاع غزة

السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي

ليبيا تعلن فتح الباب أمام عودة العمالة المصرية

٢.٢ الف طالب مدرسة تلقوا لقاح كورونا

فضيحة "آثار الكوكايين" تهز البرلمان البريطاني

الخلايلة: الفساد من الكبائر

غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10-12-2021 02:10 م

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

1023774859_0_0_1000_563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039


الوكيل الاخباري - أعلن العراق اليوم الجمعة، أن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق قبل نهاية 2021.

اضافة اعلان


وذكرت، قيادة العمليات المشتركة، في بيان اليوم، أن أفراد التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة سيتواجدون في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الامنية العراقية.


وأضافت، أن الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرًا يقضي بنقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والاعلان رسميًا عن انهاء المهام القتالية قبل نهاية كانون الأول الحالي.


وأكد، أن معظم القوات القتالية غادرت، وسيتم إخلاء الباقين قريبًا، ويحل محلها مجموعة مستشارين.

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن

177247

أردوغان: لا سلام دون دولة فلسطينية على حدود 67

61b3390142360445bf41563e

السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي

3BCFDEE7-D9BE-4638-831C-3AE91BC15501

ليبيا تعلن فتح الباب أمام عودة العمالة المصرية

h_57343889 (1)

فضيحة "آثار الكوكايين" تهز البرلمان البريطاني

5a17cfdaa7502480015a86daa81bdeec

فرنسا تعلن فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

أخبار متعلقة
برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

61a65bdf4236046ca13405e3

النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي

1035297512_0_559_2238_1966_1920x0_80_0_0_22bd2d69c3622e1071fd6ffbc00205bc

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

w

العراق يقاضي إيران دوليا جراء حرمانه من حصصه المائية

القوات-العراقية

العراق يؤكد خلو أراضيه من أي قوات أجنبية بنهاية 2021

61a136194236043bba0d5d7b

الولايات المتحدة تفرض قيود السفر على 8 دول بسبب المتحور الجديد