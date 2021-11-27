السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 01:46 م

العراق يؤكد خلو أراضيه من أي قوات أجنبية بنهاية 2021

القوات-العراقية


الوكيل الاخباري- أكد العراق، السبت، انه مع موعد سحب القوات القتالية الأميركية من أراضيه بالتوقيت المحدد.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، إن موعد الانسحاب محدد في 31 كانون الثاني 2021، وغير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والاميركي. وتابع، أن مهام القوات الاميركية ستتحول مطلع العام 2022 الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن،، موضحاً أن الأراضي العراقية ستكون بعد هذا التاريخ خالية من أي قوات قتالية أجنبية.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a23bee4c59b71f6d7323c2

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

O0wI0vDrJ86LtiRT2fLg7uVOqfeUPgn7zWRiO7jp

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

61a21a6f423604227e7aa347

السعودية على موعد مع انخفاض غير معتاد على الحرارة

1_50

تونس: إنقاذ 460 مهاجرا غير شرعي على السواحل الجنوبية الشرقية

1562025_0

دول عربية تتخذ اجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

thumbs_b_c_c7fc92937a3cc4ac52f8912eafd7f34f

كندا تسعى لتشديد العقوبات بحق المتظاهرين المناهضين للتطعيم

أخبار متعلقة
618793084236043d3a2bdf20

عصائب أهل الحق تشكك بمحاولة اغتيال الكاظمي

امريكا 2

الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي

عراق

انهيار سقف على رؤوس طلبة في العراق - فيديو

61120211026upload_1636193812_1360217628

الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد

617f8bbd4236040eb968428b

تعيين وزير دفاع اليابان السابق في منصب وزير الخارجية

الامم-المتحدة-700x375

الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لتصاعد العنف في بغداد