العراق يؤكد خلو أراضيه من أي قوات أجنبية بنهاية 2021

الوكيل الاخباري- أكد العراق، السبت، انه مع موعد سحب القوات القتالية الأميركية من أراضيه بالتوقيت المحدد.

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، إن موعد الانسحاب محدد في 31 كانون الثاني 2021، وغير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والاميركي. وتابع، أن مهام القوات الاميركية ستتحول مطلع العام 2022 الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن،، موضحاً أن الأراضي العراقية ستكون بعد هذا التاريخ خالية من أي قوات قتالية أجنبية.

المصدر: بترا