الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 09:35 ص

الكازاخستانيون يبدأون التصويت لانتخاب رئيس للبلاد

77


الوكيل الإخباري - توجه الناخبون الكازاخستانيون، صباح اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا لاستقبال نحو 12 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.

اضافة اعلان


ويتنافس بهذه الانتخابات ستة مرشحين بينهم امرأتان وهم: قاسم جومارت توقاييف الرئيس الحالي، وميرام كاجييكن، جيجولي دايراباييف، كاراكات أبدين، سلطانات تورسينبيكوفا، ونورلان أوسباييف.


وبحسب لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية كازاخستان فإن عدد مراكز الاقتراع 10101 مركز في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى 68 مركزا للاقتراع في 53 دولة بالخارج بينها الأردن.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
637a2b954c59b770ce0c84ca

شاهد.. الصور الأولى للحظة وصول السيسي إلى قطر لحضور كأس العالم

637a20774c59b75f48222525

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

637a13994c59b770ce0c84b0

حرس الحدود البيلاروسي يعثر على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية

637a058a4236047e0e18d161

قوات كييف تصيب مرافق محطة زابوروجيه الكهروذرية بـ 15 قذيفة

6379ff254c59b7709541d74d

كيودو: استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

6379fd374236047d127fb8b7

منظمة البيئة الإيرانية تنفي لقاء رئيسها برئيس المخابرات المصرية

أخبار متعلقة
456681

6 مرشحين بينهم امرأة يتنافسون على رئاسة كازاخستان

السعودية 4

السعودية تؤسس 5 شركات للاستثمار في دول عربية بينها الأردن