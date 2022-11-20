الكازاخستانيون يبدأون التصويت لانتخاب رئيس للبلاد

الوكيل الإخباري - توجه الناخبون الكازاخستانيون، صباح اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا لاستقبال نحو 12 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.

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ويتنافس بهذه الانتخابات ستة مرشحين بينهم امرأتان وهم: قاسم جومارت توقاييف الرئيس الحالي، وميرام كاجييكن، جيجولي دايراباييف، كاراكات أبدين، سلطانات تورسينبيكوفا، ونورلان أوسباييف.



وبحسب لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية كازاخستان فإن عدد مراكز الاقتراع 10101 مركز في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى 68 مركزا للاقتراع في 53 دولة بالخارج بينها الأردن.

بترا