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الأربعاء، 26-10-2022 01:49 م

السعودية تؤسس 5 شركات للاستثمار في دول عربية بينها الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان.

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ابن سلمان، الذي يرأس مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن ذلك يأتي بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر آب/أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.


وجرى الإعلان عن ذلك خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم.


وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.


وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الآنف ذكرها.


ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

 

وكلات


 




 

 


 

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