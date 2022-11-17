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الخميس، 17-11-2022 01:59 م

6 مرشحين بينهم امرأة يتنافسون على رئاسة كازاخستان

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الوكيل الإخباري- يتنافس 6 مترشحين بينهم امرأة على رئاسة كازاخستان خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى الأحد المقبل، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.

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وكان الرئيس الكازاخستاني جومارت توكاييف، اقترح إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في رسالة وجهها للشعب في الأول من أيلول الماضي، بهدف إجراء الإصلاحات الجذرية والشاملة التي تهدف إلى بناء كازاخستان العادلة.


ويميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، أن فترة الرئاسة ستكون لمدة 7 سنوات ولمرة واحدة، حيث لا يجوز للرئيس الفائز الترشح مرة أخرى للرئاسة فيما كانت في السابق لمدة 5 سنوات ويحق للمترشح الاستمرار لفترتين رئاسيتين في حال إعادة انتخابه.
وبرر الرئيس توكاييف تحديد فترة الرئاسة لولاية واحدة، بأنه يمكّن رئيس الدولة من التركيز على المهام الاستراتيجية للتنمية الوطنية، كما وصفها بأنها "اختراق حقيقي في تطوير الديمقراطية في كازاخستان".


وكان البرلمان الكازاخستاني صوت بالإجماع لصالح دعم التعديلات الدستورية في 16 أيلول الماضي التي تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات.


يشار إلى أن المترشحين هم: قاسم جومارت توقاييف الرئيس الحالي، وميرام كاجييكن، جيجولي دايراباييف، كاراكات أبدين، سلطانات تورسينبيكوفا، ونورلان أوسباييف.

 

بترا

 




 

 


 

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