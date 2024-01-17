الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح. اضافة اعلان





وقد تضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما تم تعيين الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط.



وتألفت التشكيلة الحكومية الجديدة، من عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة.

