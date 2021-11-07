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الأحد، 07-11-2021 11:21 م

الناطق العسكري للكاظمي: حددنا موقع انطلاق الطائرات المسيرة

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الوكيل الاخباري - حدد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الاحد، موقع انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر رئيس الحكومة.

وقال رسول في تصريحات، مساء اليوم ان الطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم انطلقتا من منطقة تبعد 12 كيلومترا شمال شرق بغداد. وقال، إن تحليق الطائرتين كان بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات، موضحا ان محاولة اغتيال رئيس الحكومة تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة ثالثة.

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