النيابة العامة المصرية تكشف عن النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار منيا القمح

الوكيل الاخباري - كشفت النيابة العامة المصرية، امس السبت، عن النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار "339" بمنيا القمح.



وفي بيان لها، قالت النيابة العامة إن التحقيقات توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث، وهو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم "339" المتجه من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهلية عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترا، قبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح، وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة- وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية، في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.

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المصدر - روسيا اليوم