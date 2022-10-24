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الإثنين، 24-10-2022 03:55 م

الهند تعلن عن موعد إرسال مركبتها الاستكشافية إلى القمر

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الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن الموعد الذي ستطلق فيه بعثتها الفضائية الجديدة المخصصة لاستكشاف القمر.

وفي حديث للصحافة قال رئيس المنظمة، سريدهارا بانيكر سومناث: "تعتزم الهند إطلاق بعثتها الفضائية الثالثة لاستكشاف القمر في يونيوعام 2023، فمركبة  Chandrayaan-3 الروبوتية جاهزة تقريبا، ونخطط لإرسالها نحو القمر في يونيو القادم".

وكانت المنظمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن بعثتها الفضائية الثالثة لاستكاف القمر ستتضمن هبوط مركبة روبوتية على سطحه، وكان من المقرر إطلاق هذه البعثة عام 2021 لكن تم تأجيل المشروع بسبب ظروف انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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