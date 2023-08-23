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الأربعاء، 23-08-2023 03:16 م

اليونان.. حرائق الغابات تستعر قرب أثينا والسلطات تخشى اندلاع المزيد

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الوكيل الإخباري - تبذل فرق الإطفاء المدعومة بطائرات جهودا مضنية لاحتواء حريق مستعر لليوم الثاني قرب العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء.

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وتقول السلطات إن الحرارة والرياح القوية قد تتسببان في اندلاع مزيد من الحرائق التي أودت بحياة 20 شخصا بالبلاد.

وأجلت السلطات المئات من منازلهم في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرائق في شمال اليونان يوم السبت الماضي والتي أججتها الرياح القوية في ثاني أكبر حريق هذا الصيف. وقالت إدارة الإطفاء إن عددا من الحرائق يجتاح البر الرئيسي اليوناني.


وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إيوانيس أرتوبيوس «الظروف لا تزال صعبة، وفي بعض الحالات بالغة الصعوبة. جميع قوات الحماية المدنية ما زالت في حالة تأهب وتكافح الحرائق».

وأوضح أن 202 من أفراد فرق الإطفاء يدعمهم متطوعون بالإضافة إلى 65 مركبة و15 طائرة، أرسلت السويد وألمانيا بعضا منها، يحاولون السيطرة على الحريق على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من أثينا قرب قرية عند سفح جبل بارنيثا.


واجتاح الدخان والرماد العاصمة اليونانية منذ اندلاع الحريق أمس الثلاثاء.

وامتدت النيران اليوم الأربعاء باتجاه بلدة منيدي حيث جرى إجلاء 150 شخصا بالحافلات من ثلاثة دور رعاية إلى فنادق أو منشآت أخرى للرعاية الصحية.


وعثرت فرق الإنقاذ على 18 جثة محروقة أمس الثلاثاء يُعتقد أنها لمهاجرين قرب غابة داديا في منطقة إيفروس بشمال اليونان على الحدود مع تركيا، وهو طريق يشيع استخدامه بين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا والساعين لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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