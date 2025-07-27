الأحد 2025-07-27 11:11 م
 

سجن أربعة جنود إسرائيليين لعصيان القتال في غزة

جيش الاحتلال في غزة
جيش الاحتلال في غزة
 
الأحد، 27-07-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري- أفاد تقرير في وسائل إعلام عبرية بسجن أربعة جنود من لواء "نحال" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وقد تم الحكم عليهم بالسجن العسكري بعد رفضهم إعادة الانتشار إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضاف إعلام عبري أن الجنود رفضوا استئناف المعارك في غزة بسبب الصدمات النفسية العميقة التي تعرضوا لها جراء العدوان على القطاع.

وتابع التقرير العبري أن هذه الحادثة تعكس تزايد القلق حول كيفية تعامل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مع الصحة النفسية لجنوده أثناء العدوان على غزة.

تراوحت أحكام السجن العسكري التي صدرت ضد ثلاثة من الجنود من كتيبة 931 بين 7 إلى 12 يومًا، بينما ينتظر الرابع محاكمته. وقد خدم هؤلاء الجنود في غزة لعدة جولات، وأبلغوا قادتهم أنهم غير قادرين على العودة بسبب التأثير النفسي العميق.

ورغم ادعائهم بوجود "أزمة داخلية عميقة"، أعلن مسؤولو الصحة النفسية العسكرية لدى الاحتلال أن الجنود قادرون عقليًا على القتال، وفقًا للتقرير العبري.

وأوضح الجنود أن رفضهم لم يكن ناتجًا عن الخوف، بل بسبب الضيق النفسي الشديد. وقالت إحدى الأمهات: "هذه التجارب ستظل محفورة في أرواحهم."

اختار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اتخاذ إجراءات تأديبية بدلاً من تقديم الرعاية النفسية الفورية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن الجنود كانوا على دراية تامة بالعواقب المترتبة على عصيان الأوامر، وأن القضية تمت معالجتها "بحساسية ووفقًا للوائح".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

ب

فلسطين إصابة صحفي فلسطيني شمال غزة

ا

أخبار محلية مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي إسرائيل تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تل أبيب لـ"توبيخه"

جيش الاحتلال في غزة

فلسطين سجن أربعة جنود إسرائيليين لعصيان القتال في غزة

ب

عربي ودولي ترامب: "قريبون جدا من إبرام صفقة تجارية مع الصين"

إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

عربي ودولي إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

ل

أخبار محلية الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام



 
 





الأكثر مشاهدة