انطلاق مناورات سيف العرب في مصر بمشاركة الإمارات والبحرين والأردن

الوكيل الاخباري - شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن في فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية، التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري.

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واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

المصدر - الوطن



