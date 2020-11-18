الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط

الوزير معن القطامين يكشف عن أمر دفاع جديد

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة

تونس: 28 وفاة و1319 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: 18 وفاة و ألف إصابة جديدة بكورونا

القطامين يعلن تأجيل برنامج خدمة العلم

وزير الصحة : أخجل من الإجابة على مثل هذا السؤال

إيطاليا: 731 وفاة و 32 ألف إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 18-11-2020 04:22 ص

انطلاق مناورات سيف العرب في مصر بمشاركة الإمارات والبحرين والأردن

cac3f761-2aac-4f03-b628-04aeeb5da4dc


الوكيل الاخباري - شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن في فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية، التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري.

اضافة اعلان
 

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
860x484 (19)

طائرات تابعة للعدوان الاسرائيلي تقصف مواقع في دمشق

60ce96df-17d6-483c-9cc5-eee35135c63f

فرانسيسكو ساغاستي يؤدي اليمين رئيسا لجمهورية بيرو

201107083533893_trumpp

ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني

202010923295149332

شركة تويتر ترصد 300 ألف منشور مثير للجدل بشأن الانتخابات الأمريكية

5fb434ca42360461a149fc64

قطر والكويت توقعان 5 مذكرات تفاهم

Capture

الملك سلمان يعتمد 7 قرارات جديدة

أخبار متعلقة
666

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

USA-MILITARY

رصد تحركات مثيرة للجدل للقوات الأميركية في سوريا

image (2)

أمريكا تختبر صاروخاً بالستياً عابراً للقارات

00000000000

اليمن : تدمير 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية

saudiaalyoum.com_2020-08-06_10-37-21_934743

اليمن : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت متجهة الى السعودية

3055915

فرنسا : نجاح تجربة اطلاق صاروخ متطور من غواصة