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الإثنين، 16-11-2020 10:26 م

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

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الوكيل الاخباري - دانت جامعة الدول العربية بشدة قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبوعلي في بيان صحفي الاثنين، إن المشروع يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.

ودعا أبوعلي المجتمع الدولي لإعلان رفضه لهذا المشروع الخطير ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي. وكانت ما تسمى بـ "هيئة أراضي إسرائيل" أعلنت، يوم أمس الأحد، على موقعها الإلكتروني، أنها فتحت مناقصات لبناء 1257 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "فعات همتوس" جنوب القدس.

 




 

 


 

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