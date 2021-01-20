الأربعاء 20-01-2021
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انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

الأربعاء، 20-01-2021 04:38 م

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

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الوكيل الاخباري - هز انفجار عنيف اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.

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وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.


وأبلغ شاهدان بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.


ولم تؤكد أجهزة الطوارئ الاسبانية بعد ما حدث.

 

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

روسيا اليوم


 




 

 


 

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