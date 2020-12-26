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السبت، 26-12-2020 11:08 ص

استمرار اعمال العنف في كابول

3 انفجارات في العاصمة الأفغانية ومصرع شرطيين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أدى انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، إلى مصرع عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية ، فردوس فرامارز، للصحافيين بمصرع الشرطيين عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول.
وأشار إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابول.

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ولفت إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أية ضحايا.


جدير بالذكر أن أعمال عنف مشابهة وقعت في كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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