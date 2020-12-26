3 انفجارات في العاصمة الأفغانية ومصرع شرطيين

الوكيل الإخباري - أدى انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، إلى مصرع عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية ، فردوس فرامارز، للصحافيين بمصرع الشرطيين عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول.

وأشار إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابول.

اضافة اعلان



ولفت إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أية ضحايا.



جدير بالذكر أن أعمال عنف مشابهة وقعت في كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، ما أدى إلى وقوع ضحايا.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



