الجمعة 06-11-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 06-11-2020 06:22 م

بايدن على أعتاب البيت الأبيض

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الوكيل الاخباري - اقترب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتا من المجمع الانتخابي.
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بايدن يتقدم حاليا عن ترامب بنحو 6 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وكان فرز الأصوات في الولاية قد أظهر في وقت سابق تقدم بايدن المستمر الذي قلب تخلفه عن ترامب. 

وقالت الوكالة إن ترامب كان متقدما، الخميس، في عمليات الفرز بالولاية، لكن أصوات البريد أثبتت أنها تصب في مصلحة بايدن.

وإذا كان هناك أقل من نصف نقطة مئوية كفارق بين إجمالي أصوات بايدن وترامب، ينص قانون الولاية على وجوب إعادة فرز الأصوات.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد أن قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي

وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من هذه الولايات المتأرجحة فقط حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وتشهد انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات.

وكالات 

 




 

 


 

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