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الخميس، 27-04-2023 09:07 ص

بايدن: نظرت بتمعن إلى عمري قبل أن أفكر بالترشح مرة أخرى - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "نظر بتمعن" إلى عمره عندما كان يفكر في الترشح مرة أخرى، مما يمثل أول رد موضوعي له على سؤال حول قراره الترشح للرئاسة 2024 مرة أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في البيت الأبيض، قال بايدن ردا على سؤال: "الناخبون الأمريكيون سيشهدون سباقا، وسيحكمون على ما إذا كنت أمتلك ما هو مطلوب أم لا. أنا أحترمهم إذا ألقوا نظرة فاحصة على عمري. لقد ألقيت نظرة فاحصة عليه قبل أن أقرر الترشح لولاية جديدة، وأشعر أنني بحالة جيدة، وأشعر بالحماس تجاه الآفاق".

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وأضاف ممازحا: "فيما يتعلق بالعمر، لا أستطيع حتى أن أقول إنني أخمن كم عمري. لا أستطيع حتى أن أقول الرقم".

ويعد بايدن البالغ من العمر 80 عاما، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا أعيد انتخابه، فسيكون عمره 86 عاما عند إنهاء ولايته الثانية.

 

وشكل عمره قضية سياسية، حيث تعكس استطلاعات الرأي باستمرار القلق بشأن عمره، حتى بين الديمقراطيين.

 


 

 

RT

 




 

 


 

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