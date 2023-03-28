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الثلاثاء، 28-03-2023 09:38 ص

قطار جديد يخرج عن مساره في الولايات المتحدة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - خرج قطار شحن عن مساره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين دون أن يتسبب الحادث بوقوع إصابات أو تهديد للبيئة، حسبما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ المحلية.

وأفادت خدمة الإطفاء في منطقة سان برناردينو عبر "تويتر"، بتعرض قاطرتين و53 عربة محملة بخام الحديد للحادث.

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وقالت: "يتعامل متخصصون مع تسرب طفيف للوقود، ولا يوجد حاليا أي تهديد بيئي للسكان"، مضيفة أن الحادث لم يتسبب في حريق وأن أحدا لم يصب بأذى.

يأتي ذلك بعد ساعات على خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في ولاية نورث داكوتا.


ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الولايات المتحدة شهدت خلال العقد الماضي خروج ما يزيد في المعدل عن ألف قطار عن المسار سنويا.

 

وازداد الاهتمام بمثل هذه الحوادث بعد اشتعال النيران في عشرات العربات التي تحتوي على مواد كيميائية ثم انفجارها في ولاية أوهايو في 3 فبراير الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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