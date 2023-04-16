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الأحد، 16-04-2023 09:01 ص

كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق

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الوكيل الإخباري - تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الأحد، في أحدث تدريب يهدف إلى تكثيف الردع ضد التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريب طيران كوري يستمر 12 يوما سيبدأ يوم غد الإثنين في قاعدة جوانج جو الجوية، على بعد 267 كيلومترا جنوب العاصمة سول، حيث يجري حشد 110 طائرات تقريبا وأكثر من 1400 جندي، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

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وتعتزم كوريا الجنوبية نشر حوالي 60 طائرة حربية، من بينها مقاتلات إف-35إيه، وإف-15 كيه، وإف-16 كيه إف، وطائرة النقل كيه سي-330، بينما ستحشد الولايات المتحدة أكثر من 40 طائرة، من بينها طائرات إف -16 من السلاح الجوي وطائرات هجومية من طراز إيه-10 وطائرات إف-35 بي و إف إيه-18 التابعة لسلاح مشاة البحرية.


وقال سلاح الجو في كوريا الجنوبية إن المناورات ستركز على تعزيز إمكانية العمليات البينية والقدرات العملياتية المشتركة لمقاتلات الحلفاء من الجيل الرابع والخامس.


وأضاف أنه خلال التدريبات، تجري الدولتان الحليفتان تدريبات مختلفة، بما في ذلك غارات جوية، وعمليات للدفاع الجوي، وعمليات دعم جوي.


وأجرت الدولتان الحليفتان سلسلة من التدريبات الجوية المشتركة هذا العام وسط استمرار استعراض كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية.

 

البيان

 




 

 


 

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