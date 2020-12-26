بايدن يحذر من عواقب وخيمة

الوكيل الاخباري -

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حذّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السبت من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات طال انتظارها فيما يتحضر ملايين الأميركيين لخسارة تقديمات ومواجهة الطرد، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.وقال بايدن إنّ "عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالي 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة".