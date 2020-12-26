السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة توضح حول ظهور أعراض مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة

وزارة الصحة : كلفة فحص الاجسام المضادة في المختبرات الخاصة 10 دنانير

بايدن يحذر من عواقب وخيمة

السعودية تسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الدفاع المدني يحذر المواطنين

بريطانيا: 210 وفيات و34693 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

وزير الصحة يوضح حول فحص السلالة الجديدة من كورونا

تشكيل 6 كتل نيابية بعضوية 118 نائبا

تعميم من وزير التربية على جميع المدارس

السبت، 26-12-2020 08:25 م

بايدن يحذر من عواقب وخيمة

5fe77b8e64027


الوكيل الاخباري - حذّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السبت من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.
اضافة اعلان

وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات طال انتظارها فيما يتحضر ملايين الأميركيين لخسارة تقديمات ومواجهة الطرد، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

وقال بايدن إنّ "عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالي 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5db1b2a3c03c0e296ca15497-1-1200x675-1200x675

أردوغان: تركيا ستكسر مثلث الشر الاقتصادي

صح

الصين.. خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما

5fe72cad42360479871a7812

الداخلية العراقية تنفي إطلاق سراح قائد قوات الصواريخ

مصر

مصر .. توضيح بشأن تعطيل الجامعات والمدارس

تحالف

التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محافظة الجوف

image

الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أخبار متعلقة
12201720205223196

ترامب يحذر إيران من مهاجمة الأمريكيين

1-1402570

جو بايدن يتوعد بالرد على الهجوم الإلكتروني

1-1402329

قراصنة يخترقون حسابات الكترونية لوزارة الخزانة الامريكية

3f9c39b5-3d55-4928-b792-aa6aa1e042d6_16x9_1200x676

رسمياً .. الكونغرس يمرر قانونا يجيز فرض عقوبات على تركيا

5fce777a42360478960ab2f1

البيت الأبيض: لا رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين

652939_e

بسبب كورونا .. نقل منتدى دافوس 2021 إلى سنغافورة