بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش مؤتمر الأطراف

الوكيل الاخباري - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، نظيره الأميركي جو بايدن، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27).



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنّ السيسي أكّد خلال اللقاء على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



وثمن بايدن، قوة ومتانة العلاقات المصرية الأميركية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة.

اضافة اعلان