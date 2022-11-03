واشنطن تحض على الالتزام الصارم بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

الوكيل الاخباري- حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز نظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها "انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي" بإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات"، مؤكدة ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر الخميس.



وأضافت أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي "يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا".



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذه العملية التي أعقبت إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف أنواعها في اليوم السابق تمثل "انتهاكا واضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

روسيا اليوم