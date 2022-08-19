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الجمعة، 19-08-2022 01:23 م

بريطانيا: الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن

لندن


الوكيل الاخباري - توقفت شبكة النقل في لندن اليوم الجمعة بعد إضراب عمال القطارات والحافلات عن العمل بسبب الأجور وظروف العمل.

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ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام البريطانية، فقد توقف عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية والقطارات والحافلات عن العمل أمس الخميس واليوم الجمعة، ويخططون لإضراب آخر غدًا السبت.


وذكرت هيئة النقل في لندن، أن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليًا أو جزئيًا.


وعانى المسافرون في مختلف أنحاء بريطانيا بالفعل من الاضطراب الذي نظمته النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.


ويخطط العاملون في قطاعات بريطانية أخرى أيضًا لإضرابات ومن بينهم عمال الموانئ والمحامون والمدرسون والممرضون ورجال الإطفاء وموظفو المطارات والبريد.

 

بترا


 




 

 


 

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